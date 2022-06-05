السعودية : نشجب ونستنكر التصريحات المسيئة لـ النبي بالهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:27 مساءً - أصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بياناً أدانت فيه تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي والتي حملت إساءة للنبي محمد.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعربت وزارة الخارجية عن "شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام".

وأكدت الخارجية السعودية "رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات و الرموز الدينية كافة".

كما رحبت وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان.