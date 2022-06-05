الكويت تستدعي سفير الهند وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب التصريحات المسيئة للإسلام



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:30 مساءً - استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، سفير جمهورية الهند لدى دولة الكويت؛ لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها عن رفض دولة الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم- عليه الصلاة والسلام- وللإسلام والمسلمين التي صدرت عن أحد المسئولين في الحزب الحاكم.

وأوضحت الخارجية الكويتية- في بيان اليوم- أنه في الوقت الذي ترحب فيه دولة الكويت بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند، والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عنه ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة، لتطالب باعتذار علني لتلك التصريحات المعادية، والتي سيشكل الاستمرار فيها دون إجراء رادع أو عقاب إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض لعناصر الاعتدال.

وأشارت إلى أن إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته، والدور الكبير الذي لعبه الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند.