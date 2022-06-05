مصرع ضابطين جراء سقوط طائرة شراعية تابعة لسلاح الجو الأردني في إربد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:29 صباحاً - أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، عن سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي، ما تسبب بمقتل ضابطين طيارين.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه "في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، مما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد".

وأشار المصدر إلى أنه "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الأول الجامعي".