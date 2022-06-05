الهيئات والمرجعيات الإسلامية بالقدس: اقتحامات الأقصى لن تجر إلا الدمار والخراب والكراهية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:32 صباحاً - حذرت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس اليوم الأحد من مغبة دعوات الجماعات اليهودية اليمينية المتطرفة لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وتقديم ما يسمى القرابين النباتية بمناسبة “عيد نزول التوراة أو عيد الأسابيع” وذلك استكمالا لما قامت به هذه الجماعات المتطرفة يوم الأحد الماضي من انتهاك صارخ وخطير لحرمة المسجد الأقصى المبارك، في محاولة للعبث بالوضع التاريخي والديني والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم وتهويده.

كما حذرت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في بيان مشترك من تماشي شرطة الاحتلال مع هؤلاء الجماعات المتطرفة وتمكنيهم من استباحة ساحات المسجد الأقصى المبارك وممارسة طقوسهم وصلواتهم التلمودية العلنية بشكل جماعي داخل باحات المسجد في استفزاز لمشاعر جميع المسلمين حول العالم، كما حصل الاحد الماضي ضمن إجراءات قمعية باستخدام كافة أشكال القوة المفرطة ضد المصلين وحراس وموظفي المسجد الأقصى المبارك، وتحويل ساحات المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية.

وأكدت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في بيت المقدس بأن ما يقوم به عتاة التطرف من ظلم وانتهاك بحق المسجد الأقصى المبارك بالقوة الغاشمة لن يدوم.

وشددت على أن “المسجد الأقصى كان وسيبقى الى أن يرث الله الأرض وما عليها مسجداً إسلاميا بكل ساحاته ومصلياته وبكل ما دار عليه سوره المبارك بمساحته البالغة 144 دونم.

كما أكدت الهيئات والمرجعيات الإسلامية بأن هذه الاقتحامات المشؤومة للمسجد الأقصى المبارك لن تجر إلا الدمار والخراب والكراهية بين الشعوب والأمم، وإن القوة القائمة بالاحتلال وحدها هي من تتحمل نتائج هذا العبث والتخريب في أحد أقدس مساجد المسلمين.