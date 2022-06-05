مدير المسجد الأقصى: اقتحام 450 مستوطنا حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:22 صباحاً - أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني ، أنه نحو 450 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد حتى الآن.

وأوضح الكسواني، خلال تصريحات مع قناة الغد الإخبارية، أن 7 مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى حتى الآن.

وشدد على أن سلطات الاحتلال تتحمل تصعيد حدة الأزمة بسبب التجاوزات في المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن اقتحامات المستوطنين لمسجد الأقصى سيؤدى إلى انفجار الأوضاع داخل فلسطين وفي الوطن العربي.

وفي سياق متصل أفاد مراسل الغد بأن شرطة الاحتلال تحاصر عددا من المرابطين في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وذلك خلال اقتحام عدد من المستوطنين.