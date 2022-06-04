القبض على عنصر بارز في فلول داعش بالعراق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 08:27 مساءً - أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، القبض على عنصر بارز في فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وقال بيان للحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الأمنية، تمكنت من القاء القبض على عنصر بارز في فلول داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وأضاف البيان أن ذلك جاء بعد التعاون مع القوات الأمنية الماسكة في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص بقضايا هيئة الحشد الشعبي، حيث تم إلقاء القبض على عنصر ارهابي بارز ينتمي لفلول داعش الإرهابي ضمن ما يسمى ولاية نينوى قاطع سنجار.

وأشار إلى أن الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول الاسناد لعصابات “داعش” الإرهابي فيما يسمى بـ”ولاية نينوى” قاطع سنجار وقد نفذ عدة جرائم شنيعة أبرزها اغتصاب 5 مواطنات إيزيديات بعد أن قُدِمن كهدايا له، حيث كانت أحداهن لا يزيد عمرها عن 16 عاماً، فيما أقدم على قتل أزواج بقية النساء وأطفالهن بطريقة وحشية.

وتابع أن الإرهابي المجرم شارك بعدة غزوات من ابرزها (غزوة سنجار)، وقد جاء هذا الاعتقال بعد المجهود الكبير والخطوات الحثيثة والعمل الامني الاستخباري الذي قامت به المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي".