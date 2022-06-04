انخفاض أسعار الذهب 1%انخفضت أسعار الذهب عند التسوية الليلة المضية، متأثرة بضغط الدولار القوي، حيث أثارت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع مخاوف من تشديد السياسة النقدية.

وبحسب ما أورده موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم، انخفض سعر الذهب الفوري 1 في المائة إلى 1848.67 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 1846.4 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 في المائة إلى 1850.2 دولار.

وارتفع الدولار 0.3 في المائة، في حين اقتربت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في أسبوعين لمسها في وقت سابق من الجلسة.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضًا بنسبة 0.3 في المائة خلال تعاملات الأسبوع، على الرغم من وصول المعدن إلى أعلى مستوياته منذ 9 مايو عند 1873.79 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى.. انخفضت الفضة الفورية 1.9 في المائة إلى 21.85 دولارًا للأونصة، بانخفاض 1 في المائة تقريبًا خلال الأسبوع.

كما انخفض البلاتين 1.4 في المائة إلى 1008.35 دولار، لكنه ارتفع 5.6 في المائة خلال الأسبوع، وهو أكبر مكسب منذ فبراير 2022م.. ونزل البلاديوم 3.4 في المائة إلى 1.98320 دولار وتراجع نحو 3.8 في المائة خلال الأسبوع.