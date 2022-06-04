بسبب علم المثليين.. البرلمان العربى يطالب السفارات الأمريكية بالدول العربية باحترام ثقافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:29 مساءً - دعا البرلمان العربي، السفارات الأمريكية في الدول العربية إلى احترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية وعدم المساس بقيمها الدينية وثوابتها المجتمعية والثقافية، فى الوقت الذي تحترم فيه الدول العربية خصوصية وثقافة المجتمعات الأخرى ولا تتدخل فيها. جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي على خلفية قيام بعض السفارات الأمريكية في بعض الدول العربية برفع أعلام ما يسمى بفئة "المثليين" ونشر منشورات تدعمها، معتبرا أن هذا السلوك المرفوض يتناقض مع القواعد والأعراف المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والقائمة على احترام القيم الدينية والمجتمعية للدول وعدم الإساءة إليها أو التعدي عليها. وأكد البرلمان العربي - في بيانه - أن احترام ثقافة وخصوصية القيم المجتمعية في الدول العربية لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي، الذي لا يجب استغلاله كذريعة للتعدي على ثقافة وخصوصية المجتمعات، مضيفا أن احترام هذه الخصوصية تمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي يجب الالتزام بها في كل وقت وفي كل مكان.