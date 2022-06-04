السعودية.. مكة وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ46 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:29 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة، مشيرًا إلى أن مدينتي مكة المكرمة وحفر الباطن سجلتا أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، فيما ستسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم بيانها كالتالي: مكة المكرمة وحفر الباطن 46 درجة مئوية، والمدينة المنورة والإحساء 44 درجة، ورفحاء 45 درجة.

وتسجل مدن سكاكا وينبع والعلا والخرج 43 درجة، فيما تسجل الرياض والدمام وبريدة وعرعر 42 درجة، بينما تسجل المجمعة 41 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى أن مدن حائل والدوادمي ووادي الدواسر تسجل 40 درجة، مقابل 39 درجة مئوية لمدينتي تبوك وشرورة، و38 لـ جدة.