الصحة العراقية: 136 إصابة و23 وفاة بفيروس الحمى النزفية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اخر الاحصائيات بشأن فيروس الحمى النزفية في البلاد، والتي بلغت 136 حالة اصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في بيان مقتضب اليوم السبت أن "اخر احصائية للحمى النزفية بلغت 136 حالة مؤكدة، منها 23 حالة وفاة".

يشار الى ان فيروس الحمى النزفية اكتشف للمرة الأولى في العراق في عام 1979، وهو يسبّب الوفاة بنسبة ترواح بين 10 إلى 40% من الإصابات.

وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر الدواجن والمواشي، كما ينتقل بين البشر من خلال الاتصال المباشر بدم المصاب أو إفرازاته أو سوائل جسمه.

ويعد مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالمرض، وفقاً لوزارة الصحة العراقية.

وعادة ما تثير الحمى النزفية الفيروسية قلقاً دولياً، إذ تتسم بظهور مفاجئ، وتكون أعراضها ألماً في العضلات والمفاصل، وارتفاع درجات الحرارة، ونزيفاً وصدمة جراء فقد الدم.

ولا يوجد لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان، أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، لكن عند تطوره يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى الوفاة، حسب وزارة الصحة العراقية.