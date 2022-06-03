الذهب عند أعلى مستوى في شهر
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لأعلى مستوى لها في شهر مع تراجع الدولار، الأمر الذي وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 في المائة إلى (28ر1871) دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ الـ9 من مايو الماضي.. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1 في المائة هذا الأسبوع.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 في المائة إلى (50ر1874) دولار للأوقية.
وانخفض الدولار اليوم ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 5ر0 في المائة إلى (39ر22) دولار للأوقية، وسجلت زيادة بنسبة 4ر1 في المائة هذا الأسبوع.
كما ارتفع سعر البلاتين 2ر0 في المائة إلى (57ر1024) دولار للأوقية، وصعد بنحو 4ر7 في المائة هذا الأسبوع وهي أعلى زيادة منذ مايو 2021، وزاد سعر البلاديوم 5ر0 في المائة إلى (20ر2064) دولار للأوقية.
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