رويترز: استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:27 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في البيان الصادر عنها اليوم الخميس، عن استشهاد فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، حسبما نقلت وكالة الأنباء رويترز.

وكانت شبكة سكاي نيوز، أعلنت عن استشهاد فتى الفلسطيني إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وكان استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء أثناء اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنًا استشهد بعد أن أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأشارت في وقت سابق إلى إصابة 6 فلسطينيين بإصابات مختلفة برصاص الجيش الإسرائيلي، وصلوا إلى المشافي في جنين، في حين وصفت إصابة اثنين منهم بالحرجة.

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منطقة يعبد في جنين بالضفة الغربية لتنفيذ أمر هدم منزل الشهيد ضياء حمارشة، الذي نفذ عملية في منطقة بني براك في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وأخلت قوات الجيش الإسرائيلي المنازل المحيطة بمنزل حمارشة تمهيدًا لنسفه، في حين اشتبك مسلحون فلسطينيون مع قوات الجيش الإسرائيلي خلال وصولها إلى منطقة يعبد.



جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها نحو 30 آلية عسكرية، بينها جرافة، اقتحمت بلدة يعبد، ونشرت القناصة على أسطح منازل المواطنين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين".