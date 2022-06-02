أمريكا: نشكر السعودية وأوبك+ بعد قرار زيادة إمدادات النفط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 08:23 مساءً - أعرب البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن شكره للمملكة العربية السعودية وشركة أوبك للبترول على زيادة إمدادات النفط أكثر من المتوقع بمقدار 200 ألف برميل نفط يوميًا في يوليو، في الوقت الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع أسعار الغاز، فيما يفكر الرئيس جو بايدن في زيارة الرياض ومقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول قررت زيادة إنتاجها بأكثر من 200 ألف برميل يوميا، حيث تستمر أسعار الغاز في الولايات المتحدة في الوصول إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار النفط بمتوسط 5 دولارات أو أعلى للجالون الواحد.

وخلال الاجتماع، اليوم الخميس، بين شركة أوبك للبترول وعشرة منتجين من خارج أوبك، وافقت المجموعة المعروفة باسم أوبك + على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس، حيث كان الإنتاج في السابق حوالي 400 ألف برميل في اليوم، وفقًا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وأشادت إدارة بايدن بهذه الخطوة، حيث قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "ترحب الولايات المتحدة بالقرار المهم من أوبك + اليوم لزيادة الإمدادات بأكثر من 200 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس بناءً على ظروف السوق الجديدة".

أضافت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "نحن ندرك دور المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس أوبك + وأكبر منتج لها في تحقيق هذا التوافق بين أعضاء المجموعة، كما نقدر الجهود والمساهمات الإيجابية للإمارات والكويت والعراق، مؤكدة: ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمعالجة ضغوط أسعار الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يفكر فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زيارة المملكة العربية السعودية، كما يدرس البيت الأبيض زيارة من شأنها أن تشمل لقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك مصر والعراق والأردن.