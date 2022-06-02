«البرهان» يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز وتطوير علاقات السودان الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:25 مساءً - أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، اهتمام الدولة بتعزيز وتطوير علاقات السودان الخارجية، بما يخدم المصالح العليا للسودان.

ووجه البرهان، بحسب بيان مجلس السيادة عبر "فيس بوك"، خلال لقائه بمكتبه اليوم سفراء السودان المتوجهين لاستلام مهامهم بالخارج، بضرورة تمتين التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة مؤكدا أهمية إعلاء المصالح العليا للسودان، والعمل على تقوية الشراكات وتطوير علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية وضرورة إعطاء قضايا الجاليات السودانية بالخارج أهمية قصوى.

وقال السفير نادر يوسف الطيب سفير السودان لدى تركيا، في تصريح صحفي أن السفراء أكدوا التزامهم بالعمل الجاد من أجل تنمية وتطوير العلاقات مع الدول والمنظمات التي سيمثلون السودان فيها.

يذكر أن السفراء الذين تم وداعهم لمباشرة مهامهم بالخارج ،هم سفراء السودان لدى كل من تركيا وبيلاروسيا وروسيا والسنغال وكينيا.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مرسوماً برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن المرسوم يأتي في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.

وكان البرهان ترأس بالقصر الجمهوري اليوم الجلسة العادية لمجلس الأمن والدفاع.

وبحث المجلس خلال الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، وضرورة تهئية الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.

وأعرب المجلس عن تقديره وشكره للرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان والآلية الثلاثية على جهودهم وحرصهم الدائم على سلامة واستقرار السودان.

وأوضح وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي، أن المجلس رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث.