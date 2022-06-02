أسعار القمح تنخفض إلى أدنى مستوى في شهرين

أسعار القمح تنخفض إلى أدنى مستوى في شهرينانخفضت أسعار القمح في بورصة شيكاغو للجلسة الثانية على التوالي الأربعاء، مسجلة أدنى مستوياتها في شهرين، إذ تأثرت بالمحادثات الدبلوماسية الرامية لفتح الموانئ الأوكرانية، في حين زاد هطول الأمطار في الولايات المتحدة عبر السهول الضغط على الأسعار.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية"، اقتفت الذرة أثر القمح، فانخفضت أسعارها إلى أدنى مستوى في 9 أسابيع، واستقرت أسعار فول الصويا، بدعم من توقعات بتوسيع المواد الداخلة في إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة لتشمله.

واستمرت أسواق القمح في الانخفاض بعد التعليقات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع وأشار فيها إلى أنه منفتح على إمكان السماح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روسيا حاليا.