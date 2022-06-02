تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل
هبطت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم .
وبحسب وكالة الأنباء القطرية فإن خام برنت انخفض 2.76 دولار أو 2.4 بالمائة إلى 113.53 دولار للبرميل.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9 بالمائة إلى 112.37 دولار للبرميل.
وسجل الخامان ارتفاعات على مدى أسابيع، بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الأوروبية والأمريكية على موسكو .
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