الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:29 مساءً - أدان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال “إننا أمام مفترق طرق، وأن سياسة الشجب والإدانة وتحميل المسؤولية لم تعد كافية”.

وحذر أبو ردينة في تصريح صحفي من استمرار التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأوامر من رئيس حكومته بينيت، والذي سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعياته.

وقال الناطق باسم الرئاسة “إن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع حكومة بينيت وجيشها على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني وارتكاب اعتداءاتها ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، ويشكل غطاء وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة”.

وأضاف “أنه آن الأوان لتتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولياتها تجاه وقف هذا الجنون الإسرائيلي الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف الذي حذرنا منه مراراً”، متسائلا: أين هي الفرصة التي تطالب بها الإدارة الأمريكية خلال الاتصال الأخير، والمناخ الذي يجب توفيره قبل زيارة الرئيس بايدن للمنطقة، والتي تحاول إسرائيل عرقلتها عبر تصعيدها ضد شعبنا ومقدساته؟”.

وأكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي، وغياب الأفق السياسي، وعدم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أوصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها.

بدوره، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد الشاب أيمن محيسن.

واعتبر اشتية في تصريحات صحفية “أن عدم تفعيل قرارات المقاطعة لإسرائيل هو من يشجعها على مواصلة جرائمها”.