الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة تحذر من دعوات جديدة لاقتحام المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:28 مساءً - حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، من دعوات الجماعات الصهيونية المتطرفة، لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، يومي الأحد والإثنين، فيما يسمى بــ “عيد نزول التوراة”.

ودعت جماعات “الهيكل” المتطرفة، إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يومي الأحد والإثنين المقبلين، فيما يسمى بـ “عيد نزول التوراة” العبري.

وتركز الجماعات المتطرفة في هذا العيد على الاحتفال والزينة، وتعزير “السجود الملحمي” في باحات المسجد الأقصى، وأداء طقوس تلمودية علنية جماعية.

وقالت دائرة الأوقاف في بيان صحفي اليوم الخميس، إن 154 مستوطنًا اقتحموا خلال الفترة الصباحية المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، و تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وواصلت شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها بحق الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض الهويات عند بواباته الخارجية.

وفي المقابل، دعت حركات شبابية ومبادرات مقدسية إلى الحشد في صلاة غد الجمعة بالمسجد الأقصى، للتأكيد على عروبته وإسلاميته.

ويعتبر “عيد نزول التوراة” من أعياد الحج الثلاثة عند اليهود، فهو يرتبط بأيام الهيكل المزعوم بحسب نصوص التوراة المكتوبة، لذلك يربطه اليهود بالمسجد الأقصى بشكل مباشر.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لعمليات اقتحام من قبل الجماعات المتطرفة وغلاة المستوطنين من بينهم أعضاء كنيست ووزراء في حكومة الاحتلال في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.