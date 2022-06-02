الإمارات تعلن إكمال تطعيم 100% من الفئات المستهدفة ضد كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:22 صباحاً - ذكرت الوكالة الرسمية، اليوم الخميس، إن الإمارات أعلنت إكمال تطعيم 100 بالمئة من الفئات المستهدفة ضد فيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن “الإمارات تحقق الهدف المرجو من الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19 وتعلن إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بالدولة”.

وعملت الإمارات من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح كوفيد-19 لكافة أفراد المجتمع، سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم “والتحصين للأفراد” والتي تساهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.