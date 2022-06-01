الذهب يلامس أدنى مستوياته في أسبوعين
هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الأربعاء، لكنها ظلت تتأرجح داخل نطاق محدود، إذ ساعد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في تعويض بعض الضغوط المستمرة من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية.
يزيد ارتفاع الدولار من غلاء الذهب على المشترين بعملات أخرى، في حين يحد ارتفاع عائدات السندات من الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1843.89 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، وهبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1829.24 مسجلا أدنى مستوياته منذ 19 مايو.
وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1838 دولارا للأوقية، بحسب "رويترز".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 21.60 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 19 مايو عند 21.40 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزاد البلاتين 1.1% إلى 975.70 دولار وصعد البلاديوم 0.9% إلى 2016.66 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يلامس أدنى مستوياته في أسبوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.