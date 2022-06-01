تسجيل 4 حالات جديدة لجدري القردة في الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 07:25 مساءً - سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 4 حالات جديدة لجدري القردة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، في بيان أن مرض جدري القردة هو مرض فيروسي معدٍ، إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس "كوفيد-19".

وأشارت إلى أن أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان للآخر هي عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي، وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب، وتلامس الأسطح الملوثة بوسائل المصاب، أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.