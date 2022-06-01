مؤشر بورصة مسقط يعاود الارتفاع

مؤشر بورصة مسقط يعاود الارتفاعارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (8ر13) نقطة وبنسبة (34ر0) في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (83ر4129) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (4116) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونًا و(545) ألفًا و(967) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (7ر71) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (5) ملايين و(459) ألفًا و(368) ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (096ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من (40ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (177) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (48ر11) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (343) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (21ر22) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (166) ألف ريال عُماني وبنسبة (73ر10) في المائة.

