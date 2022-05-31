48 خرقا جديدا لمليشيا الحوثي في الساحل الغربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:26 مساءً - كثفت مليشيا الحوثي التابعة لإيران استخدام سلاح المدفعية واستحداث خنادق وأنفاق ضمن 28 خرقا جديدا ارتكبتها في جبهات الساحل الغربي خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن مليشيا الحوثي ارتكبت 17 خرقا جديدا في محور حيس جنوب الحديدة، بينها 7 خروقات بقذائف المدفعية ( هاون) وحفر خندق قرب خطوط التماس جنوب الجراحي.

واشار إلى أن مليشيا الحوثي حاولت تحقيق إصابات مباشرة في مواقع عسكرية جنوب الجراحي بسلاح المدفعية والقناصة دون جدوى.ولفت أن وحدات الرصد وثقت طائرة مسيرة تجسسية بدون طيار لذات المليشيا أثناء تحليقها في سماء حيس. وفي محور البرح غرب تعز وثقت وحدات الرصد أكثر من 11 خرقا جديدا شملت قطاعي مقبنة والكدحة، بينها 6 خروقات بقذائف المدفعية، وفقا لذات المصدر.