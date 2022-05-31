وزير الخارجية البحريني: بحثت مع الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:28 مساءً - أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني أنه بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء جمع بين وزيري خارجية البحرين وروسيا في المنامة.

وقال الزياني إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد لوزير الخارجية الروسي ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا واللجوء للحوار.

وأضاف: "ناقشت مع نظيري الروسي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين".

وتابع: "نؤكد موقفنا الداعي إلى الحلول الدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية"

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه ناقش مع نظيره البحريني ملفات متعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن مباحثاته مع الجانب البحريني تطرقت إلى النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وضرورة تسويته.

وأضاف: يجب دعم إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمساندة الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.