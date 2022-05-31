انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:28 مساءً - أعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري رئيسا له للمرة السابعة على التوالي، بـ65 صوتا من أصل 128 هم أعضاء المجلس.

وقدم بري، في كلمة له بعد انتخابه، الشكر لمن عارضوا انتخابه رئيساً؛ سواء بالتصويت بورقة بيضاء أو باختيار اسم خارج السياق المألوف.

وقال إنه سيحترم كلّ هذه الأمور، ويتجاوز "كلّ إساءة، وسنلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة".

واعتبر رئيس البرلمان، المعاد انتخابه، أن "جلسة اليوم لن تكون سوى المقبلات على مائدة الاستحقاقات التي تنتظر المجلس، ولكن قد يكون من المفيد للنواب والكتل أن يدركوا من خلالها حجم التحديات الملقاة على عاتقهم، لا سيما أن سلاح التعطيل لن يفضي إلا إلى جريمة كبرى بحقّ الوطن الذي يحتضر".

تابع برّي: "أدرك وتدركون معي في هذه اللحظات العصيبة التي يمرّ بها لبنان أنّ أيّ كلام لا يُلامس وجع الناس وحاجاتهم، وأنّ أيّ خطط ووعود وبرامج لا تقدّم الحلول للأزمات، يعد كلاما وخططا خارج السياق".

ويأتي انتخاب بري بعد انتخابات نيابية أجريت في 15 مايو/أيار الجاري، كانت الأولى بعد الانتفاضة الشعبية عام 2019.

وألقت تلك الاحتجاجات بظلالها على الانتخابات الأخيرة، ليفوز 15 نائبا من "التغييريين"، دخلوا تحت قبة البرلمان.

ورغم أن التصويت أسهم في خسارة كبيرة لشخصيات سياسية حليفة لحزب الله وحركة أمل، التي يترأسها نبيه بري، فإن الأخير وحليفه، احتفظا بمجمل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية ويبلغ عددها 26 نائبا.