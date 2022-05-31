وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان هاتفيا أوجه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:28 مساءً - أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين، كما ناقش الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

قالت السفارة الأمريكية بالرياض، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بحثا هاتفيا جهود المملكة لتعزيز الهدنة في اليمن وتمديدها.

وأضاف بيان السفارة أن الطرفين تطرقا لمناقشة برنامج إيران النووي والأزمة الأوكرانية.