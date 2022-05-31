انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:28 مساءً - صوت مجلس النواب اللبناني خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على إعادة انتخاب زعيم حركة أمل، نبيه بري رئيسا للمجلس للمرة السابعة على التوالي، في ظل غياب أي منافس له.

وحصل نبيه بري على 65 صوتا من أصل 128 نائبا، مقابل 23 ورقة بيضاء و 40 ملغاة.

وهذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها بري بأقل عدد من الأصوات منذ عام 1992.

وترأس بري جلسة اختياره باعتباره الأكبر سنا من بين أعضاء مجلس النواب المنتخب حديثا.

يشار إلى أن نبيه بري يرأس البرلمان اللبناني منذ 30 عاما.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني يستعد خلال جلسته المستمرة حاليا للتصويت على انتخاب نائب لرئيس البرلمان، حيث يتنافس على المنصب مرشحان.