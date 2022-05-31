فلسطين: مسيرة الإرهابيين بالقدس امتداد مباشر لمنظمات الإرهاب اليهودي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:28 مساءً - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت تحاول إخفاء فشلها في تحقيق الأهداف التي رسمتها لما تسمى (مسيرة الأعلام)، والتغطية على خسارتها لمعركة إظهار (سيادتها) على المدينة المقدسة عبر بيع الأوهام وإعطاء إنطباعات كاذبة للمجتمع الدولي.

وأضافت تأتي تصريحات كبار المسؤولين في دولة الاحتلال ومحاولتهم التغطية على مسيرة الإرهاب والعربدة والتخريب واستعراض القوة التي جابت شوارع المدينة المقدسة، من خلال ابتكار تصنيفات للمشاركين فيها وتزوير الحقيقة والادعاء بأن من قام بأعمال العربدة والتخريب والاعتداء على الفلسطينيين وإطلاق الهتافات العنصرية الحاقدة جاءت فقط من جانب عناصر مجموعتي (لهافا) و(له فاميليا) اللتان تعملان بحرية وبشكل اعتيادي داخل إسرائيل.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه لا يتم ملاحقة عناصر هذه الجماعات الإرهابية إلا بشكل يمكن وصفه بـ”الموسمي” أي فقط كلما اشتدت اعتداءاتها وانفضحت جرائمها وارتفعت حدة الانتقادات ضدها ولم يعد بالامكان السكوت عليها.

وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين في مسيرة الأعلام شاركوا في ترديد شعارات “الموت للعرب” والدعوات إلى “حرق القرى والأحياء الفلسطينية” وشاركوا في الاعتداء على حياة المقدسيين وممتلكاتهم.

وذكرت الخارجية أن الصورة التي عكستها مسيرة الأعلام، وشاهد العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة ما جرى فيها من عنف وتخريب ودعوات لم تقتصر على الفلسطينيين فقط بل ممثلي وسائل الإعلام أيضا، هي صورة مصغرة لما يجري من جرائم وتخريب وتنكيل يومي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في طول وعرض الأرض الفلسطينية.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب هذه المجموعات التخريبية ونتائج وتداعيات اعتداءاتها المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة وضع منظمات الإرهاب اليهودي على قوائم الإرهاب لديها ومنعها من دخول أراضيها، والضغط على دولة الاحتلال لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة ومعاقبة عناصرها ومن يقف خلفهم ويقدم الإسناد لهم.