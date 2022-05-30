الجامعة العربية: التبغ يتسبب في وفاة 8 ملايين كل عام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 07:33 مساءً - أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اهتمامها البالغ بقضية البيئة الصحة، خاصة حظر تدخين التبغ بكافة أشكاله في الأماكن العامة المغلقة.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إنه في يوم 31 مايو من كل عام، يحتفل العالم بالامتناع عن التدخين، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2021، عن الحملة العالمية لعام 2022 بأن الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين سيكون تحت شعار «التبغ يسمم بيئتنا».

وتهدف هذه الحملة إلى زيادة وعي الجمهور بأثر التبغ على البيئة، بدءًا بزراعته وإنتاجه وتوزيعه وانتهاءً بنفاياته.

وأشارت السفيرة «أبوغزالة» إلى أن الهدف من هذه الحملة هو كشف الأساليب التي تبذلها دوائر صناعة التبغ من أجل تحسين سمعتها وتسويق منتجاتها على أنها مراعية تحافظ على البيئة، حيث أن زراعة التبغ تسهم في إزالة الغابات وخصوصًا في الدول النامية لأغراض زراعة التبغ التي تؤدي إلى زيادة تدهور التربة وعدم قدرة الأراضي على دعم نمو محاصيل، نباتات أخرى.

وأضافت أن الهدف الأساسي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين يكمن في المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضًا من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

كما أشارت السفيرة إلى أن التبغ على الصعيد العالمي، يعتبر من أكبر الأخطار الصحية العمومية التي شهدها العالم، حيث تشير التقديرات إلى أنه يتسبب في وفاة حوالي أكثر من 8 ملايين شخص كل عام من بينهم أكثر من 7 ملايين يتعاطونه مباشرة ونحو 1.2 مليون من غير المدخنين يتعرضون لدخانه، كما أن التكلفة الاقتصادية لتعاطي التبغ ضخمة، حيث أن تكاليف الرعاية الصحية الناجمة عن معالجة الأمراض التي يسببها تعاطي التبغ باهظة بالإضافة إلى الوفيات.

وأكدت على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتمامًا كبيرًا لموضوع الصحة والبيئة، وتبلور هذا الاهتمام بصدور القرار رقم (736) عن الدورة العادية الـ 29 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي انعقدت بتاريخ 15/4/ 2018 في الظهران بالمملكة العربية السعودية الذي اعتمد بموجبه اعتماد الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030) ودليل العمل العربي الاستراتيجي لها، وكذلك القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب الذي انعقد بتاريخ 2/3/2017 في هذا الشأن، علمًا بأن هذه الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والمركز الإقليمي لصحة البيئة، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.

كما اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته الـ 103 التي انعقدت في فبراير 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قرارًا باعتماد الدليل الاسترشادي الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته، والذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب، وأكد هذا القرار على حظر تدخين التبغ بكافة أشكاله في الأماكن العامة المغلقة، ودعا الدول العربية الأعضاء إلى الاسترشاد به عند إعداد التشريعات الوطنية لكل دولة.