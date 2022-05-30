ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين، مُعززة بتراجع الدولار على الرغم من أن تحول بعض المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية في آسيا أدى إلى الحد من هذه المكاسب.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1856.86 دولار للأونصة في الساعة 01:52 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1859.40 دولار للأونصة.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 22.13 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 954.51 دولار، وصعد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2079.39 دولار.