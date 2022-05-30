الخارجية الفلسطينية: بينت يتفاخر بأن إسرائيل أصبحت دولة إرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:26 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أقوال وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن القدس المحتلة وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت.

وقالت الخارجية، في بيان لها: “بالأمس هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت كل من شارك فيما تسمى “مسيرة الاعلام” متفاخراً بهم وبأعمالهم وبتصرفاتهم العدوانية والهمجية، متجاهلاً أن من احتل القدس وشارك في مسيرة الأعلام الاستفزازية هم بالأساس عناصر المجموعات الإرهابية اليهودية”.

وأضافت: “هؤلاء هم الذين يتفاخر بهم بينت إرهابيون يفترض على بينت الذي يدعي ديموقراطية إسرائيل وأنها تحارب الإرهاب أن يتم اعتقالهم، وهو الأمر الذي لا يحصل كون بينت ينتمي لتلك المجموعات الإرهابية ويوفر لها الغطاء السياسي والرسمي لكي تعبر عن كراهيتها، حقدها، عنصريتها تجاه العرب كما شاهدنا تصرفاتهم بالأمس وبحماية مطلقة من شرطة الاحتلال وقواته الحاقدة والمعبئة بالكراهية ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكدت الخارجية أن ما شاهدناه يوم أمس تأكيد جديد على أن دولة الاحتلال تتعامل مع الإرهاب اليهودي ومنظماته وعناصره كجزء من مكوناتها ومن منظومتها الرسمية، ما شاهدناه يوم أمس هو أن ما فشلت دولة الاحتلال الرسمية في إنجازه على مدار 55 سنة تريد أن تحققه في يوم واحد من خلال العصابات الإرهابية اليهودية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي الذي يحمي دولة الاحتلال والإرهاب أن يعيد النظر في موقفه بعد أحداث أمس في القدس، خاصة في ظل ما شاهده العالم من حجم الفاشية والكراهية والعنصرية والحقد كتعبيرات للإرهاب الذي مارسته مجموعات شبابية يهودية يتم تربيتها وتوجيهها في مدارس دينية مرخصة رسمياً كي تكون هي الذراع التنفيذي لأبشع الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني.