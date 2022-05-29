ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (9ر13) نقطة وبنسبة (34ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (54ر4120) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (67ر4106) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونين و(992) ألفًا و(352) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (52) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(968) ألفًا و(736) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (136ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (39ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (313) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (47ر10) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (687) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (95ر22) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (374) ألف ريال عُماني وبنسبة (49ر12) في المائة.