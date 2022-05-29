العاهل الأردني يؤكد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 07:30 مساءً - قال العاهل الأردني عبدالله الثاني إن الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع في المنطقة ولا يعتمد على طرف واحد.

وأكد عبدالله أهمية الاجتماعات العربية التنسيقية، بهدف رسم خريطة من أجل الازدهار وتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة، لافتًا إلى أن الأردن يعمل مع الإمارات ومصر والعراق لبناء أسس من التعاون في الملفين السياسي والاقتصادي، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية (بترا).

وبيّن العاهل الأردني أهمية المشاريع المشتركة لمواجهة التحديات، خاصة في محاربة الفقر والبطالة وإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي والطاقة والمياه، لافتًا إلى أن المنطقة ستشهد تحركات دبلوماسية خلال الفترة المقبلة وسيكون الأردن جزءًا منها بهدف دعم قضايا المنطقة والمحافظة على مصالحه.

وأشار إلى أن الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع في المنطقة ولا يعتمد على طرف واحد، ضمن مساعيه لتنويع الخيارات تحقيقاً لمصالحه وتأمين احتياجاته الاستراتيجية، مستعرضًا نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه المثمر بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي عكس طبيعة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، مشيدًا بالدعم الأمريكي المستمر للأردن سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، ومواقف الرئيس الأمريكي تجاه المملكة على مختلف الأصعدة، خاصة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس.

لفت إلى أن الأردن يمضي بخطوات ثابتة في التحديث من خلال تبنيه مسارات متزامنة سياسية واقتصادية وإدارية في آن واحد، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.