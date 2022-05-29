مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:32 مساءً - أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني الذي يترأسه الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي، برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، لبحث المجلس خلال الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.

وأوضح وزير الدفاع السوداني الفريق يس إبراهيم الناطق الرسمي باسم المجلس، في تصريح صحفي، أن المجلس أوصى برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي.

كما قرر المجلس السماح لقناة الجزيرة مباشر بعودة مزاولة البث من داخل الأراضي السودانية، وأعرب المجلس عن تقديره لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والآلية الثلاثية على جهودهم وحرصهم الدائم على سلامة واستقرار السودان.

وخلال الاحتجاجات التي اندلعت 23 مايو الجاري، أعلنت لجنة أطباء السودان، إصابة 48 شخصا، خلال مظاهرات انطلقت تحت شعار مليونية 23 مايو، في دولة السودان، للمطالبة بالإصلاح السياسي.

وجاءت تفاصيل الإصابات خلال الاشتباكات وفقا لما أعلنته لجنة أطباء السودان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي كالتالي: