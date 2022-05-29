العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:28 مساءً - أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، جملة من الأوامر الملكية الجديدة، شملت اعفاء وزراء وعدد من كبار المسؤولين وتعيين آخرين.

ونصت الأوامر على تعيين عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله كوزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو في مجلس الوزراء.

وأعفى الملك سلمان محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه، عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي، وعيّنه سفيرا للملكة في الصين.

وأعفى أيضا بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتم تعيينه مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وأعفى العاهل السعودي توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وعيّن فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل في ذات المنصب.