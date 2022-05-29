ختام الندوة 60 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:25 مساءً - تم اختتام الندوة 60 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العقيد/ بوزينه نورالدين رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسفير/ خليل إبراهيم الذوادي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، والوزير المفوض/ طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي، وقد حضر أعمال الندوة نخبة من الضباط في القوات المسلحة العربية ممثلين عن (16) دولة عربية (الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن) لمناقشة موضوع "تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية للقوات البحرية، الجوية، الحرب الإلكترونية، الحرب النفسية، الصادرة عام 2007 من جامعة الدول العربية"، وقد تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والأمن القومي – الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي) عدد (10) دراسات من الدول الأعضاء (الأردن، تونس، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، ليبيا، مصر، المغرب، مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، تمت مناقشتها بشكل مستفيض من خلال الملاحظات والمقترحات المقدمة من الدول لتحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية، وسوف يستمر عمل اللجنة في الندوات القادمة لإضافة وتحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية لكافة أفرع القوات المسلحة، حيث تم الاتفاق على مناقشة المصطلحات والمفاهيم العسكرية لقوات الدفاع الجوي في الندوة القادمة (61).

وفي الختام تم تسليم شهادات مشاركة لأعضاء وفود الدول العربية المشاركون في هذه الندوة.