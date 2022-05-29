السفير خليل الذوادى ورئيس وفد الاتحاد الاوروبى بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:25 مساءً - استقبل السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد – المشرف على قطاع الشؤون السياسية الدولية في مكتبه يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، السيد كريستين برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوفد المرافق له، السيد/Laurent Benhamou المسؤول السياسي بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وقد حضر اللقاء كلٍ من السيدة رانيا أوراغ مديرة إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي، والسيد/ أحمد عادل، قسم التعاون العربي الأوروبي والشراكة الأورومتوسطية بالإدارة. وفيما يلي أهم ما تضمنه اللقاء من نقاط:

تناول اللقاء التأكيد على مدى متانة العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وتم الإشارة في هذا الصدد الى التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع التاسع للسادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي (PSC)، والخلوة المشتركة الثانية بين الجانبين العربي والأوروبي، واجتماعات مجموعات عمل التعاون الاستراتيجي، واجتماع كبار مسؤولي الأمانة العامة وهيئة العمل الخارجي الأوروبي، وذلك يومي 8-9/6/2022 بمقر الأمانة العامة.

كما تم التطرق خلال اللقاء الى أهمية تعزيز التعاون بين الإقليمين في شتى المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والأمنية.