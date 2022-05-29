جامعة الدول العربية تعقد الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:26 صباحاً - ​عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – ادارة الشباب والرياضة- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) اجتماعات اللجان الفنية المعاونة ( الشبابية - الرياضية – المالية ) خلال الفترة من 22 الى 24 مايو 2022، واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يوم الاربعاء الموافق 25 مايو 2022 برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ،الجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة الكويت، دولة ليبيا، كما ترأست جمهورية مصر العربية الدورة العادية 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

صرحت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أنه في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم والتغيرات المتسارعة العالمية والإقليمية حول الشباب العربي والاهتمام الجاد والمتواصل على مستوى القادة والحكومات العربية ووزراء الشباب والرياضة بالشباب العربي ومستقبله باعتباره طاقة بشرية هائلة لدعم التنمية العربية.

أوضحت سعادتها أنه تم عرض العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم شبابنا العربي من برامج وانشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يوم الخميس 26 مايو 2022 مثل نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، اطلاق مبعوثين افتراضيين للشباب العربي، منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن، بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2022، برنامج رحلة المشاعر المقدسة الثامن لشباب الدول العربية بالمملكة العربية السعودية، ميثاق شرف تمكين الشباب العربي، سفينة النيل للشباب العربية بجمهورية مصر العربية، مؤتمر نصرة القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية بدولة فلسطين، جائزة التميز للشباب العربي، اطلاق الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ويتضمن ايضاً جدول الاعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية، المهرجان العربي للرياضة النسوية، البرنامج العربي للرياضات الالكترونية في مرحلة الميتافيرس ومستقبل الشباب العربي، بطولة كأس جامعة الدول العربية للسفارات، الشارقة عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2022.

ونوهت سعادتها بان قطاع الشؤون الاجتماعية قدم مشروع استراتيجية عربية للشباب والسلم والامن وسيتم اطلاقها في نهاية عام 2022 كأول استراتيجية من نوعها في الوطن العربي والعالم.

وأشارت سعادتها بأن هذه الدورة شهدت انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والتي أسفرت عن فوز ثمانية دول عربية وهما المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، دولة الكويت، دولة ليبيا، بالإضافة إلى العضوية الدائمة لكل من جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة لمدة أربعة سنوات قادمة ، كما تم اختيار مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس ، واختيار المملكة الأردنية الهاشمية نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الفنية الشبابية المعاونة للمجلس ، وأيضا اختيار جمهورية العراق نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ورئيسا للجنة الفنية الرياضية المعاونة للمجلس ، واختيار دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا للجنة المالية المعاونة للمجلس ، وقد تمنت سعادتها التوفيق والنجاح للجميع .

أكدت سعادتها بأن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي. والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزارت الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية.​