الامانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك فى البرنامج الدراسي لدعم بناء القدرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:26 صباحاً - تشارك الأمانة العامة في البرنامج الدراسي لدعم بناء القدرات في مجال توفير خدمات الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بتعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية خلال الفترة 29 مايو -4 يونيو 2022 بالمملكة المغربية، وصرحت سعادة السفيرة د/ هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأنه تأتى هذه المشاركة في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية / إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعنى بالمخدرات والجريمة لشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 2018.​

وأكدت السفيرة أنه بهذه المناسبة، وانطلاقاً من اهتمام جامعة الدول العربية بموضوع تحسين صحة المواطن العربي الذى يتبوأ مقدمة أولويات العمل العربي الاجتماعي المشترك، اصدر مجلس وزراء الصحة العرب قرارا في دورته العادية الـ 54 التي انعقدت يوم 15 مارس 2021 اعتمد بموجبه القانون الاسترشادى بشأن حماية حقوق المرضي النفسيين والأشخاص الذين اقلعوا والذين لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطى المواد المخدرة وتم تعميمه على الدول العربية الأعضاء للاسترشاد به في اعداد القوانين الوطنية بها.