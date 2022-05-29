خطيب المسجد الأقصى يدعو إلى الحشد والنفير للتصدي للاقتحامات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:26 صباحاً - قال خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، لقناة الغد، اليوم الأحد، إن تلك الاقتحامات اليومية غير قانونية ولا بد من الحشد والنفير للتصدي لاقتحام المسجد الأقصى، وأنه لا يخضع للتفاوض أو المساومة.

وأضاف أنه لا يجب الخلط بين مسيرة الأعلام التي ستنفذ الساعة الرابعة عصر هذا اليوم، وبين الاقتحامات اليومية، مشيرا إلى أن اقتحامات اليوم هى التي اعتاد أن يقوم بها اليهود بشكل مستمر بالحراسة المشددة.

وتابع أن استعانتهم بقوات الحراسة يؤكد أن الأقصى ليس لهم، وأنهم لا يستطيعون ولا يجرؤون على دخول الأقصى إلا بالاستعانة بالحراسات.

وأكد على رفضه لهذه الاقتحامات المستمرة والتي لن تغير من واقع المسجد الأقصى كحق للفلسطينيين، رغم هذه الحراسات والقوى المفرطة والعنف.

وأوضح أن الاعتقالات على قدم وساق للشباب والنشطاء المقدسيين، علاوة على الابعادات عن الأقصى وحجز الهويات على مداخل البلدة القديمة.

وقال أن زيادة الاقتحامات اليومية والاعتقالات والاقتحامات للأقصى مؤخرا بهدف إثبات وجود الحكومة الإسرائيلية وتلبية رغبات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة التي تعتمد عليها حكومات الاحتلال في نجاحها، بالإضافة إلى محاولة الاحتلال فرض سيادته على المسجد الأقصى وتغيير واقعه.

وكان المئات من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال وآلاف من رجال الشرطة الإسرائيلية التي وفت كامل الحماية للمستوطنين الإرهابيين.

وقال مراسل الغد، إن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى في تزايد مستمر حيث وصل إلى عدة مئات من المستوطنين، قاموا بأداء طقوس وصلوات تلمودية استفزازية، وشدد على أن المستوطنين الذين يتمتعون بحماية الجيش والشرطة يقومون بخطوات استفزازية للعرب والمسلمين في المدينة المقدسة.

وقال مدير المسجد الأقصى، إن عدد المقتحمين وصل حتى الساعة إلى 820 مستوطن قاموا بعملية الاقتحام على شكل مجموعات وصلت إلى 18 مجموعة وقاموا بممارسات استفزازية، محذراً من التداعيات الخطيرة لعمليات الاقتحام التي ينفذها المستوطنون.

ويحتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى داخل المسجد الأقصى، وأدوا صلاة الفجر بداخله رغم التضييقات الإسرائيلية وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.

وكانت ما يسمى “جماعات الهيكل” دعت المستوطنين للاحتشاد لتنفيذ هذه الاقتحامات في المسجد الأقصى بذكرى ما يسمى “توحيد القدس” (احتلال المدينة عام 1967).