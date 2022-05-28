السودان: تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي عن الملء الثالث غير مسؤولة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 06:28 مساءً - استنكر السودان تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد، ووصفها بـ"غير المسؤولة".

وأكد السودان أن الجانب الإثيوبي "لا يكترث" بالأضرار المحتملة على السودان ومصر جراء عملية الملء الثالث، على خلفية تصريحات المدير بأن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مستبعدًا احتمالية إيقاف عملية الملء، رغم عدم إنكاره وجود تأثير على مصر والسودان خلال عملية الملء.وأوضحت الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم السبت، أن: "الوزارة تتابع بقلق التصريحات غير المسؤولة لمدير سد النهضة في إثيوبيا والتي تجاهل فيها موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني منصف و ملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة".

واستنكر البيان عدم اكتراث الجانب الإثيوبي بالأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم اعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث مما يشير الى أن إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الأحادية السابقة.

وطالب البيان المسؤولين الإثيوبيين بالكف عن مثل هذه التصريحات غير المنضبطة والالتزام بمبادي الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.

نشرة أخبار العالم| إثيوبيا تحدد موعد الملء الثالث لـ سد النهضة.. روسيا تفضح دور مختبرات أمريكية في نشر جدري القرود.. إيران تحتجز ناقلتي نفط ترفعان علم اليونان إثيوبيا تعترف بتأثير سد النهضة على مصر والسودان