دوت الخليج -

أسعار الذهب ترتفع للأسبوع الثاني مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب عند الإغلاق الليلة الماضية، مع استمرار ضعف الدولار، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي وسط رهانات على سياسة نقدية أكثر تحفظًا للفدرالي. أسعار الذهب ترتفع للأسبوع الثاني مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب عند الإغلاق الليلة الماضية، مع استمرار ضعف الدولار، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي وسط رهانات على سياسة نقدية أكثر تحفظًا للفدرالي. وبحسب موقع "سي إن بي سي عربية" ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 1853.39 دولارًا للأونصة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1851 دولارًا. وعلى الصعيد الأسبوعي، أغلق الذهب على ارتفاع 0.5 في المائة.

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