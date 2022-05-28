العراق يسجل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:22 مساءً - أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 77 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان، أنه لم تسجل أية وفيات اليوم بالفيروس، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 1361 شخصا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن متحورات فيروس كورونا هي أمر طبيعي وخرجت مسبقاً وستخرج لاحقاً.

وأشار إلى أن متحور أوميكرون يمتاز عن سابقه بأنه أسرع انتشاراً وانتقالاً، فضلاً عن أن شدة الإصابة به تعتمد على عدة عوامل، منها الإصابة مسبقاً من عدمها، والوضع الصحي، وتلقي اللقاح.

ودعا البدر المواطنين إلى تلقي لقاحات كورونا للحد من نسبة وشدة الإصابة.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن وزارة الصحة طلبت تشديد إجراءات لجنة الصحة والسلامة بشأن التلقيح والوقاية، فيما توقع زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات بالأيام المقبلة.

وتراجعت الإصابات بفيروس كورونا بدرجة كبيرة في الأشهر الأخيرة مع تزايد أعداد من تلقوا اللقاحات الواقية.

إلا أن معدل الإصابات بدأ بالارتفاع مجدداً بالتزامن مع دخول متحور "أوميكرون"، إلى البلاد الأسبوع الماضي، كان أعلاها في كركوك والسليمانية وأربيل.

لوّحت وزارة الصحة العراقية، بالعودة إلى قيود الإغلاق التام وتعليق الدوام الرسمي جراء الارتفاع الحاد في معدل الإصابات بكورونا.

وقال عضو الفريق الإعلامي للوزارة، محمد كامل جاسم: في حال ملاحظة ازدياد الإصابات سيتم رفع توصيات بالإغلاق أو تعليق الدوام"، مشيرا إلى استمرار توصيات الوزارة بالتشديد على الإجراءات الوقائية وتقليل التجمعات البشرية.

وأضاف أن إصدار أي قرار حول نسبة الدوام في المؤسسات الحكومية يعود إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وأي قرار بإغلاق أو تعليق الدوام الحضوري يعتمد على الموقف الوبائي من تسجيل الحالات الحرجة ونسبة الوفيات.

ومنذ تفشي جائحة كورونا في العراق في ربيع 2020، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من مليوني شخص و24,237 حالة وفاة.