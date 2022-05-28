الكونغو تستدعي السفير الرواندي بسبب دعم متمردي «حركة إم 23»

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 04:25 مساءً - استدعت جمهورية الكونغو الديمقراطية سفير رواندا، وعلقت رحلات الخطوط الجوية الرواندية إلى الكونغو ردا على ما وصفته بدعم كيجالي لمتمردي “حركة إم 23” الذين ينفذون هجوما عسكريا في شرق البلاد.

وتنفي رواندا دعم المتمردين الذين تقدموا خلال الأيام القليلة الماضية لمسافة تصل إلى 20 كيلومترا من مدينة جوما الرئيسية بشرق الكونغو واستولوا لفترة وجيزة على أكبر قاعدة للجيش في المنطقة.

واتهم محققون من الكونغو والأمم المتحدة كيجالي بدعم حركة إم 23 خلال تمرد 2012-2013 الذي استولت فيه الحركة لفترة وجيزة على مدينة جوما.

وأعلن المتحدث باسم حكومة الكونغو باتريك مويايا تعليق الرحلات الجوية الرواندية إلى البلاد، واستدعاء السفير في وقت متأخر يوم الجمعة عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني.

وقال أيضا، إن السلطات الكونغولية صنفت حركة إم 23 جماعة إرهابية واستبعدها من المفاوضات التي تعقد بين الحين والآخر في العاصمة الكينية نيروبي بين حكومة الكونغو والجماعات المسلحة النشطة في شرق البلاد.

وقال مويايا: “تم توجيه تحذير للروانديين الذين من المرجح أن يعرقل موقفهم عملية السلام التي شارفت على نهايتها مع المناقشات في نيروبي حيث تلتزم جميع الجماعات المسلحة، باستثناء حركة إم 23، بالسير على طريق السلام”.