الذهب يواصل ارتفاعه للاسبوع الثاني

الذهب يواصل ارتفاعه للاسبوع الثانيسجلت اسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا للاسبوع الثاني على التوالي بسبب استمرار انخفاض الدولار .

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 05ر1854 دولاراً للأوقية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضاً 2ر0 بالمئة إلى 90ر1851 دولاراً

وارتفع الذهب منذ بداية الأسبوع 4ر0 بالمئة.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.