الذهب يواصل ارتفاعه للاسبوع الثاني
سجلت اسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا للاسبوع الثاني على التوالي بسبب استمرار انخفاض الدولار .
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 05ر1854 دولاراً للأوقية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضاً 2ر0 بالمئة إلى 90ر1851 دولاراً
وارتفع الذهب منذ بداية الأسبوع 4ر0 بالمئة.
وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يواصل ارتفاعه للاسبوع الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.