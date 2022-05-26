أمن العراق يقتل 3 دواعش في كركوك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 08:22 مساءً - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الخميس، مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش بينهم إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً خلال كمين في كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من إحباط عملية تعرض (استهداف) على القطعات الأمنية، أسفرت عن قتُل 3 من عناصر تنظيـم داعـش بكمين مُحكم".

وأضاف رسول، أن "أبطال الجهاز تمكنوا في الساعات الأولى من ليل يوم الخميس من نصب كمين مُحكم لبقايا عصابات داعـش في جنوب كركوك".

وأوضح أن "القوات الأمنية اشتبكت مع 3 من الإرهابيين كان أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً فأردوه قتيلًا على الفور، فيما تمت مُطاردة الاثنين الآخرين فتم قتلهما بأحد الكهوف وبين أدغال منطقة الرشاد .