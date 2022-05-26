لبنان.. اختيار رئيس مجلس النواب الثلاثاء القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:28 مساءً - دعا نبيه بري بصفته رئيسا لمجلس النواب اللبناني بالسن، اليوم الخميس، أعضاء البرلمان الجديد لانتخاب رئيس للمجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس يوم الثلاثاء المقبل.

وكان بري قد دعا الى جلسة بهذا الشأن ستعقد في مقر مجلس النواب وسط بيروت.

وتمت قبل أيام إزالة الحواجز الاسمنتية والحديدية التي وضعت حول المقر إبان التظاهرات التي شهدتها العاصمة في السنوات الاخيرة وتخللتها أعمال عنف وصدامات مع القوى الامنية هناك.

وكانت ولاية مجلس النواب اللبناني برئاسة بري والمنتخب في عام 2018 قد انتهت يوم السبت الماضي بعد الانتخابات التي جرت في 15 من الشهر الجاري.