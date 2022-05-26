انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني

انخفاض مؤشر بورصة مسقط العمانيانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (9ر14) نقطة وبنسبة (36ر0) في المائة اليوم الخميس، مغلقاً عند مستوى (67ر4106) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (56ر4121) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت مليونًا و(968) ألفًا و(736) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (5ر44) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3) ملايين و(547) ألفًا و(970) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (041ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (35ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (138) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (99ر6) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (453) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (02ر23) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (316) ألف ريال عُماني وبنسبة (03ر16) في المائة.