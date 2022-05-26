الجامعة العربية تدين بأشد العبارات استباحة المستوطنين لمدينة القدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:26 مساءً - أكد الأمين العام المساعد الأستاذ الدكتور سعيد أبو علي، رئيس قطاع فلسطين و الأراضي العربية المحتلة، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تدين بأشد العبارات استباحة المستوطنين لمدينة القدس، ومختلف انحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بقرار رسمي إسرائيلي، وحماية من جيش الاحتلال واجهزته الأمنية، تنظيم مسيرة الأعلام في القدس المحتلة التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، واستفزازاً سافراً للشعب الفلسطيني والأمة العربية. وتحذر من خطورة هذه المسيرة وتداعياتها، وخاصة على الأمن و الاستقرار، وجهود خفض التوتر المبذولة لوقف التدهور المتسارع وانفجار الأوضاع بصورة بالغة الخطورة، جراء هذه المسيرة المدانة والمرفوضة والتي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل لجرائم القتل، والتهجير، والاعتقال، و الاستيطان.

وتحمل الأمانة العامة الحكومة الإسرائيلية، التي تبني سياسات ومخططات وممارسات المستوطنين المستعمرين واليمين الديني المتطرف كامل المسؤولية عن تبعات وتداعيات هذه السياسات وتلك المسيرة الاستفزازية الرعناء، وندعو الى التراجع عنها ووقفها على الفور، كما ندعو جميع الدول وهيئات المجتمع الدولي إلى تحذير حكومة الاحتلال، واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات، وتجنب تداعياتها خاصة على الأمن والاستقرار في المنطقة.--