موجز عن أعمال مؤتمر مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:26 مساءً - نظمت جامعة الدول العربية (قطاع الشئون السياسية- ادارة الحد من التسلح ونزع السلاح) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التنفيذيين للمشروع (الانتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج مسح الأسلحة الصغيرة) مؤتمراً دولياً تحت عنوان "مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية"، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة خلال الفترة من 23-25 مايو2022، وشارك فيه 55 ممثلاً عن 15 دولة عربية إضافة إلى بعض الهيئات العربية (البرلمان العربي، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) والأمم المتحدة.

يأتي تنظيم هذا المؤتمر بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الاستراتيجي بين المنظمتين في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة 2021-2024، بهدف تعزيز مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وبناء القدرات الوطنية العربية، بما في ذلك تدريب المدربين لضمان استدامة بناء القدرات. كما سيشكل فرصة جيدة للدول العربية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية مع تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية للدول العربية وجهودها في هذا الإطار.

امتدت المناقشات الموضوعية على مدار ثلاثة أيام، وانقسمت إلى 9 جلسات عمل، حيث تم خلالها تقديم عدد من المحاور ذات الأولوية للدول العربية منها النقل الدولي للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومراقبة الحدود، وإدارة وأمن المخزون، بالإضافة الى تعطيل مصادر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة ومكافحة تدفقها وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وتم خلال المؤتمر أيضاً استعراض مداخلات عدد من الدول المشاركة في المؤتمر والتي تمحورت بالأساس حول الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لمشروع التعاون، وتجاربها في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وفي ذات السياق، قدم كل من البرلمان العربي ومجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عروضا تضمنت الجهود والإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

وفي ختام أعمال المؤتمر عبر المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والشركاء المنفذين للمشروع (الانتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج مسح الأسلحة الصغيرة)، وأشادوا بالمناقشات الفعّالة بين ممثلي الدول العربية والهيئات العربية والخبراء الدوليين، وكان هناك إجماع على عدد من النقاط أبرزها:

الترحيب بالجهود المبذولة من قبل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ودعم دورهما لبناء قدرات الدول العربية في تنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة المعني بمكافحة هذه الأسلحة على المستويات الثلاثة: الوطنية والإقليمية والدولية.

الإشادة بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون المشترك والذي خصص له مبلغ 6 مليون يورو لتنفيذه خلال الفترة 2021-2024.

الترحيب باقتراح المملكة المغربية احتضان إحدى الورشات الإقليمية التي ستنظم في إطار المرحلة الثانية من المشروع، والإشادة بالجهود التي تبذلها في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

الإشادة بنجاح مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمعنونة " الدار أمان، التسجيل ضمان"، والتي تهدف إلى تسجيل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لدى المواطنين، والتي تم إطلاقها في معرض إكسبو 2020 بهدف نشر الوعي لدى المواطنين بمدى خطورة حيازة الأسلحة، وحمايتهم من الآثار المترتبة عن حيازتها.

تشجيع الدول العربية على الاستفادة من البرامج التي سيتم تنفيذها لبناء القدرات على المستوى الوطني والتي سيتم تصميم محتواها وفقاً لاحتياجات وأولويات كل دولة.

أبدى عدد من الدول العربية اهتماماً بالأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الثانية من مشروع التعاون وأكدوا استعدادهم الانخراط فيها، لا سيما الدورات التدريبة الوطنية والتي تهدف إلى رفع قدرات الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

أهمية المشاركة العربية في الاجتماع الثامن الذي يعقد كل سنتين للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المعني بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمزمع عقده أواخر يونيو 2022، وتشجيع الدول العربية على تقديم تقاريرها الوطنية والتي تعكس الجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة في هذا المجال.

الترحيب بمقترح البرلمان العربي إطلاق مبادرة برلمانية لمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

تأييد المقترح بشأن الطلب من مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنظيم دورات بشأن مكافحة الانتشار والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة انسجاماً مع مقررات جامعة الدول العربية ذات الصلة.